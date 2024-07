LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il debito pubblico di Malta sfiora i 10 miliardi, anche se il governo ha ridotto il deficit nel primo trimestre di quest’anno. Il debito è pari a 9,97 miliardi, in aumento rispetto ai 9,24 miliardi registrati lo scorso anno, pari al 50,4% del Pil maltese. Malta è sulla buona strada per mantenere il rapporto debito/Pil al di sotto del 60% per evitare sforare i parametri dei regolamenti UE, cosa che non è riuscita a fare per il suo deficit. I dati del primo trimestre mostrano che le entrate sono aumentate di un quinto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, raggiungendo quasi 1,69 miliardi. La spesa è aumentata del 5,5%, raggiungendo 1,75 miliardi. Ciò significa che il deficit di Malta per i primi tre mesi dell’anno è stato di 59 milioni. L’aumento delle entrate è il risultato di una maggiore riscossione delle imposte, con quasi 650 milioni tra imposte sul reddito e sul patrimonio tra gennaio e marzo, circa 150 milioni in più rispetto al primo trimestre del 2023. Il governo ha anche incassato 70 milioni in più dalle imposte sulle importazioni e sulla produzione e ha aumentato le entrate derivanti dai contributi sociali di 30 milioni.

Tuttavia, la spesa del governo per i suoi dipendenti è aumentata fino a quasi 511 milioni e 30 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche la spesa pubblica per le prestazioni sociali è aumentata drasticamente di 53 milioni rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

(ITALPRESS).

– Foto: Ufficio del Turismo di Malta –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]