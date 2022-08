LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Commissione cinematografica maltese ha lanciato una nuova attrazione in tutto il paese – i dinosauri di ‘Jurassic World – Dominion’, un film che è stato recentemente girato a Malta e ha debuttato nelle sale lo scorso giugno. Questi grandi dinosauri serviranno da attrazione in varie città locali in cui è stato girato il film, in particolare a Valletta, Birgu e Mellieha. Questi dinosauri rimarranno nei luoghi menzionati fino alla fine dell’estate. Circa 1.000 maltesi e straniere hanno lavorato sul set del film ‘Jurassic World – Dominion’, e in questo film Malta appare in una serie di scene con il trailer ufficiale che mostra vari luoghi famosi di Malta. Si vedono dinosauri saltare sui tetti e sulle cupole delle chiese maltesi, correre per le strade di Valletta e persino in Piazza San Giorgio, di fronte al Palazzo Presidenziale. Questa iniziativa viene considerata come un’opportunità per Malta per continuare a promuoversi come una destinazione eccellente nel mondo del cinema e del turismo legato al mondo del cinema.

– Foto Department of Information (DOI) –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com