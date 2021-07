MALTA (LA VALLETTA) (ITALPRESS/MNA) – La famiglia della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, assassinata quattro anni fa, ha accettato le scuse del primo ministro maltese Robert Abela. Lo ha annunciato il figlio di Caruana Galizia, Paul, durante una conferenza stampa online, al termine della sessione parlamentare in cui entrambe le parti della Camera hanno discusso il rapporto e le conclusioni della commissione d’inchiesta composta da tre giudici. Il rapporto, pubblicato ieri, ha concluso che lo Stato maltese deve assumersi la responsabilità dell’assassinio della giornalista perchè ha creato un ambiente favorevole per coloro che hanno cercato di eliminarla. Il rapporto di 437 pagine ha concluso che, nonostante non ci siano prove che lo Stato maltese sia stato attivamente coinvolto nell’omicidio, la cultura dell’impunità è stata creata dalle più alte sfere del potere all’interno dell’ufficio dell’ex primo ministro Joseph Muscat. Paul Caruana Galizia ha spiegato che le conclusioni sono un passo avanti verso il raggiungimento della piena giustizia.

(ITALPRESS).