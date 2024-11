LA VALLETTA (MALTA) (MNA/ITALPRESS) – In occasione dell’uscita ieri nel Regno Unito e a Roma dell’attesissimo film Il Gladiatore 2, una settimana prima della sua uscita nei cinema americani, il regista del film, Ridley Scott, ha elogiato Malta, in cui il 96% delle scene di questo film erano ripresi. In un video condiviso sui social media dal commissario cinematografico di Malta Johann Grech, si vede Scott commentare l’esperienza che il team di Gladiator 2 ha avuto a Malta negli ultimi mesi. “Adoro Malta. Continuo a tornare per trovare sempre uno spazio nuovo. Adoro l’atmosfera. La vita. È costantemente vivo. I maltesi sono adorabili. Malta è così vivace”. Paul Mescal, che interpreta Lucius, ha osservato che le strutture di Malta consentono la produzione di grandi film, affermando che “Malta è un paese che sa come tollerare la grande produzione cinematografica”. Il set di “Il Gladiatore 2” è stato elogiato anche dalla leggenda di Hollywood Denzel Washington, che interpretava Macrinus, che ha affermato che la troupe ha fatto un “lavoro straordinario, straordinario, straordinario”. Washington ha anche affermato di essere rimasto colpito dal contributo che l’equipaggio locale ha potuto apportare. “Hanno costruito il Colosseo!” ha esclamato. Fred Hechinger, che interpretava l’imperatore Caracalla, accanto a quello di Joseph Quinn, l’imperatore Geta, ha detto: “Era il più grande parco per un attore. Questa è una testimonianza dei designer e degli artigiani maltesi”. “Non solo l’eredità continuava con Ridley Scott e la sua direzione, ma continuava anche con Malta stessa”, ha concluso. Connie Nielsen, che interpretava Lucilla, ha detto che le riprese sono andate bene perché era tutto ben organizzato. Il produttore esecutivo, Aidan Elliott, ha descritto il set del film come “fenomenale” e il produttore Michael Pruss ha detto che i maltesi amano i film. Gladiator 2 uscirà oggi a Malta.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency