LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è stata eletta membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un periodo di due anni a partire dal 1 gennaio. Malta si è assicurata il mandato di due anni a seguito di un’elezione tra 190 Stati membri votanti. Malta ha ottenuto 185 voti, il 97% del numero totale degli Stati, con due astensioni e nessun voto non valido. Malta seguirà tre importanti principi: sicurezza, sostenibilità e solidarietà. Malta si unirà ad altri nove membri non permanenti, con Svizzera, Ecuador, Giappone e Mozambico. Gli altri membri non permanenti sono Albania, Brasile, Gabon, Ghana ed Emirati Arabi Uniti. Il consiglio di sicurezza è composto da cinque membri permanenti – Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina – e 10 membri eletti, non permanenti, ciascuno con mandato di due anni. In quanto membro non permanente del Consiglio di sicurezza, Malta fa parte di un gruppo di dieci paesi che prendono parte alla discussione e hanno il diritto di voto ma non il diritto di veto.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha pubblicato un tweet: “onorato di vedere Malta eletta con un voto forte.

” Ha aggiunto che ciò offrirà a Malta “un’opportunità significativa per contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza globali”. Il ministro degli Affari esteri maltese Ian Borg ha ringraziato tutti i paesi che hanno votato per Malta e ha rassicurato sul fatto che Malta crede nella necessità della pace internazionale e “abbraccia davvero e continuerà a salvaguardare i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite”. Ha poi aggiunto “siamo determinati a contribuire a preservare i processi multilaterali e a costruire la fiducia e la volontà politica necessarie per affrontare le sfide che dobbiamo affrontare oggi. In quanto convinti sostenitori del multilateralismo, abbiamo un interesse fondamentale a mantenere l’ordine internazionale basato sulla regola importante, che il potere e la potenza non prevalgono sullo stato di diritto. Questo è vitale per tutti, compresi i piccoli stati come Malta”. Malta è stata eletta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente per la prima volta dal 1983.

foto: xf3

