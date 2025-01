LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Qatar Airways opererà quattro voli settimanali tra Malta e Qatar da luglio. Lo ha annunciato il vice primo ministro e ministro del turismo maltese Ian Borg, durante una visita a Doha.

L’annuncio è stato fatto in seguito a un incontro di alto livello con lo sceicco Mohammed bin Abdulraham Al-Thani, primo ministro e ministro degli Affari esteri dello Stato del Qatar, nonchè ai colloqui con Badr Mohammed Al Meer, amministratore delegato di Qatar Airways e Saad bin Ali Al Kharji, presidente di Qatar Tourism.

“La connettività aerea è una pietra angolare per far progredire il commercio e il turismo, nonchè per promuovere lo scambio educativo e l’innovazione”, ha affermato Borg, accogliendo con favore questo importante sviluppo.

“Questi voli contribuiranno alle nostre economie e rafforzeranno i ponti culturali e sociali tra i nostri popoli. Questi nuovi collegamenti diretti con l’aeroporto internazionale di Hamad a Doha potenzieranno anche la connettività di Malta con molte altre regioni, tra cui l’Australia, sede della più grande diaspora maltese, così come molti altri mercati turistici emergenti”, ha aggiunto.

L’aeroporto internazionale di Hamad, hub internazionale di Qatar Airways, ospita voli per 197 destinazioni in cinque continenti.

In una dichiarazione, il governo maltese ha affermato che le discussioni con Al-Thani si basavano su precedenti scambi, tra cui la visita di Borg in Qatar nel dicembre 2022, per esplorare strade per investimenti strategici e nuove collaborazioni, in particolare nei servizi finanziari, nel turismo e nelle energie rinnovabili.

L’incontro ha anche sottolineato la solida relazione tra i due paesi, in vista del 50° anniversario da quando Malta e Qatar hanno stabilito relazioni bilaterali il 18 giugno 1975.

Borg ha esteso l’invito di Malta agli investitori qatarioti a considerare la nazione insulare come una porta di accesso ai mercati europei e un hub per l’innovazione sostenibile.

Durante l’incontro, entrambe le delegazioni hanno discusso gli sviluppi nella Striscia di Gaza e la situazione nei territori palestinesi, gli aggiornamenti in Siria e una serie di argomenti di interesse comune.

