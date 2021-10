LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese sta proponendo un progetto di metropolitana da 6,25 miliardi di euro che sarà completato in 20 anni o quattro mandati governativi. Gli studi sono stati pubblicati dal primo ministro maltese Robert Abela.

Il sistema proposto è simile a quello delle città internazionali di dimensioni simili e includerà tre linee metropolitane con un totale di 35 km di binari e 25 stazioni nella principale zone urbana di Malta. Il sistema sarà quasi interamente interrato. Secondo il progetto proposto, Gozo non sarà inclusa.

Le tre linee proposte sono la linea settentrionale che serve la zona di Naxxar – Pembroke, la linea meridionale che serve Cospicua – l’Ospedale Mater Dei – l’Aeroporto Internazionale di Malta, e la linea centrale quella che serve Mriehel – Valletta. La linea settentrionale può essere estesa per servire Bugibba e St Paul’s Bay.

Donal McDaid, un esperto di trasporti di massa del gruppo internazionale Arup, ha sottolineato che il sistema proposto affronterebbe l’urgenza di ridurre la congestione del traffico a Malta. McDaid ha aggiunto che il sistema della metropolitana sotterranea soddisfa maggiormente le esigenze di Malta.

