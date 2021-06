LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro della Sanità Chris Fearne, ha confermato che è stato registrato a Malta il secondo caso Covid della variante Delta. Il primo caso era stato rilevato all’inizio di giugno. Le autorità locali stanno indagando e non è ancora chiaro se sia stato importato o se sia in qualche modo legato al primo caso. Il ministro Fearne ha aggiunto che “la previsione è che entro sei o sette settimane, fino al 90% di tutti i nuovi casi in Europa sarà della variante indiana. Il modo migliore per tutelarsi è vaccinarsi”. Il 73% della popolazione adulta risulta vaccinata, ma il Governo maltese punta a un tasso dell’85% per rafforzare l’immunità di gregge. Finora sono state somministrate 664.859 dosi del vaccino anti-Covid-19, con 320.604 persone completamente vaccinate. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno confermato cinque nuovi casi di Covid-19. Non sono stati segnalati nuovi guariti. Il numero totale di casi attivi è ora pari a 45.

