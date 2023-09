LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha pubblicato un bando internazionale per attirare imprese locali e straniere affinchè investano in soluzioni innovative e sviluppano l’economia blu di Malta, stabilendo al contempo una base dalla quale possano continuare a crescere. Le imprese locali e internazionali beneficeranno di 4 milioni di euro di fondi da parte di Malta Enterprise se svilupperanno progetti sostenibili nell’economia blu che creano posti di lavoro di qualità. Durante il lancio del “Blue Med Focal Point”, che ha lo scopo di attrarre questo tipo di aziende, il ministro per le Imprese Miriam Dalli, ha affermato che con queste iniziative, Malta segna un nuovo obiettivo per creare un’economia sostenibile. Con acque territoriali che sono 13 volte più grandi della superficie terrestre di Malta, Malta Enterprise ha istituito il Blue Med Focal Point per attrarre imprese con idee innovative nell’economia blu, con operazioni che saranno sostenibili. L’economista Stephanie Vella ha affermato che il potenziale dell’economia blu a Malta è considerevole perchè si trova al centro del Mediterraneo. “Abbiamo circa il 15% del valore generato nell’economia composta da settori che dipendono dal mare. In termini di occupazione, è molto più grande perchè quasi il 30% dei posti di lavoro dipendono dal mare, in un modo o nell’altro”.

– Foto: Department of Information Malta –

