Malta, accordo sui nuovi principi guida per le strategie antiterrorismo

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Durante una conferenza ospitata a Malta questa settimana, i rappresentanti di oltre 60 paesi hanno concluso i negoziati su una serie rivista di principi guida delle Nazioni Unite (ONU) per le strategie antiterrorismo nazionali e regionali. La Conferenza delle Nazioni Unite sulle strategie antiterrorismo nazionali e regionali, era organizzata dal Ministero degli Affari Esteri maltese e dalla Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite (CTED).

I negoziati sono culminati nel lancio dei Principi di Valletta. I Principi di Valletta si basano sui Principi di Bogotà, annunciati nel 2013 durante una conferenza simile in Colombia, per offrire una guida all’antiterrorismo. La revisione conclusa a Malta è stata necessaria per garantire che le strategie antiterrorismo rimangano efficaci, rispettose dei diritti e adattabili alle mutevoli circostanze. I principi rivisti fungeranno da pietra angolare globale per guidare i paesi nello sviluppo e nell’attuazione di strategie antiterrorismo nazionali e regionali, concentrandosi sul rafforzamento delle capacità, contrastando il finanziamento del terrorismo, proteggendo i diritti umani, salvaguardando i diritti delle vittime del terrorismo e migliorando la gestione delle frontiere, tra le altre aree chiave.

Il vice primo ministro e ministro degli Esteri maltese Ian Borg presenterà formalmente i Principi di Valletta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e all’Assemblea generale delle Nazioni Unite nei prossimi giorni. Nel suo discorso di apertura, la presidente di Malta Myriam Spiteri Debono ha sottolineato il ruolo continuo di Malta come contributore e promotore della pace e della sicurezza internazionale. In questo spirito, la presidente ha anche notato le iniziative intraprese da Malta come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per affrontare la sfida del terrorismo in modo olistico, rispettando al contempo i diritti dei cittadini. Il Presidente ha sottolineato che “il flagello del terrorismo trascende i confini. Gli attacchi terroristici pongono fine in modo brutale e indiscriminato alle vite dei civili e distruggono le famiglie. Le cicatrici che tali atti barbarici lasciano sulle comunità colpite non guariscono mai del tutto”.

Il vice primo ministro maltese Ian Borg ha spiegato che ospitando questa conferenza internazionale, Malta sta riaffermando il suo impegno per il lavoro fondamentale svolto dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni multilaterali per affrontare il terrorismo e le sue cause profonde. “I Principi di Valletta garantiranno che queste linee guida, che hanno fatto da guida per le nazioni per oltre un decennio, continuino a essere pertinenti, pratiche e una fonte di ispirazione per tutti noi”, ha spiegato Borg. “Il terrorismo è una grave minaccia con gravi conseguenze per la coesione sociale. Questa minaccia transnazionale può essere contrastata efficacemente solo attraverso un approccio di tutti i governi, con una più stretta cooperazione tra governi e autorità competenti. Insieme, dobbiamo continuare a innovare e adattare le nostre strategie per rimanere al passo con le minacce in evoluzione”.

Ha inoltre ribadito che Malta continua a dare priorità agli sforzi per affrontare le minacce transnazionali attraverso azioni nazionali e cooperazione internazionale. Di recente, durante il suo mandato come membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Malta ha presieduto il Comitato 1267, che supervisiona le sanzioni del Consiglio contro il terrorismo. In qualità di Presidente dell’OSCE per il 2024, Malta ha ospitato una conferenza per affrontare l’antisemitismo, il razzismo, l’islamofobia, i sentimenti anticristiani e altre forme di discriminazione, guidata da un impegno per il dialogo interreligioso e interculturale come strumenti essenziali nella lotta all’estremismo violento.

– foto: DOI –

