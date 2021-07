LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – 81 migranti sono stati salvati dalle forze armate di Malta questa mattina mentre altri tre sono stati trovati morti. Si ritiene che i migranti morti siano sudanesi e abbiano perso la vita a causa della disidratazione e dell’esaurimento. Il gruppo di migranti è partito dalla Libia ma è rimasto bloccato in difficoltà su un’imbarcazione nella zona di ricerca e soccorso di Malta, a 51 miglia dall’isola di Lampedusa.

L’organizzazione non governativa Alarm Phone ha precisato che se l’operazione di salvataggio fosse stata immediata, quelle tre persone sarebbero comunque sopravvissute. L’ONG ha chiesto un’indagine indipendente sulle cause della loro morte.

Sea-Watch, un’altra organizzazione umanitaria non governativa, ha accusato le autorità maltesi di “comportamento criminale” a seguito dell’ordine impartito a una delle tre navi nella zona per non intervenire fino a nuove istruzioni.

Le autorità maltesi hanno aperto formalmente un’inchiesta per determinare le cause della morte dei tre migranti.

(ITALPRESS).