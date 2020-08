Secondo le statistiche ufficiali pubblicate dalle autorità sanitarie locali, nelle ultime due settimane sono stati registrati 207 nuovi casi di COVID-19 a Malta. Finora, l’isola registra un totale di 267 casi attivi, 670 pazienti sono guariti e nove pazienti hanno perso la vita. Un uomo italiano di 27 anni dall’Umbria è risultato positivo per Covid-19 ed è sospettato di aver preso il virus mentre era in vacanza a Malta qualche giorno fa. L’uomo vive a Stroncone, in provincia di Terni.

Associazioni e sindacati che rappresentano varie professioni mediche stanno chiedendo al Primo Ministro maltese di annullare tutti gli eventi di massa, mentre le associazioni che rappresentano datori di lavoro di diversi settori economici e industriali hanno dichiarato che il governo maltese non può continuare a negare la situazione attuale. “Salvaguardare la salute pubblica e stimolare l’economia non dovrebbe essere a spese di entrambi”, ha dichiarato il direttore dell’Associazione dei datori di lavoro Joseph Farrugia. Perfino il presidente dell’associazione che rappresenta gli alberghi ed i ristoranti Tony Zahra, che era a favore della decisione del governo di aprire l’aeroporto per i turisti, ha dichiarato che “forse il paese si è aperto troppo rapidamente per eventi di massa”.

A seguito dell’aumento dei casi locali di COVID-19, quattro paesi dell’UE Irlanda, Lettonia, Lituania ed Estonia hanno già rimosso Malta dalla propria lista di viaggi sicuri. L’isola maltese, che dipende fortemente dal mercato britannico, è anche a rischio di essere rimossa dalla lista dei viaggi sicuri del Regno Unito.

