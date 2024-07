MILANO (ITALPRESS) -“Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre a noi fa piacere. Le polemiche, personalmente, mi hanno infastidito e lasciano il tempo che trovano”. Lo ha detto l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti 2024/2025. “Era opportuno farlo adesso o più avanti? Non lo so. Noi figli non eravamo stati informati ma poco importa”, ha aggiunto. “Credo che chi polemizzi oggi credo faccia polemica sulla polemica e questo è terribile, insopportabile”, ha continuato.

-foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)

