MILANO (ITALPRESS) – Inaugurato il nuovo collegamento all’aeroporto di Milano Malpensa, effettuato da un Boeing 787, aeromobile a passeggeri a fusoliera larga di lusso. La rotta Chongqing-Milano Malpensa sarà operata due volte a settimana, ogni martedì e venerdì. Si tratta della seconda rotta di Hainan a Malpensa, introdotta dopo il collegamento Shenzhen-Milano Malpensa, la quarta operativa dall’Italia e dall’Europa per questa nuova destinazione.

Nella programmazione estiva, Il volo di andata parte da Milano Malpensa alle 11:15 e arriva a Chongqing alle 05:00 del giorno successivo per una durata stimata di dieci ore e quarantacinque minuti di volo. Il volo di ritorno parte da Chongqing alle 02:00 del mattino e arriva a Milano Malpensa alle 06:45 del mattino. La durata stimata del volo è di undici ore e quarantacinque minuti. Gli orari sopra sono indicati in orario locale. Finora, Hainan Airlines ha ripreso e aperto più di 40 rotte passeggeri di andata e ritorno internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xìan, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. In futuro, Hainan Airlines continuerà tale percorso al fine di soddisfare le richieste del mercato.

“Nel 2019 avevamo solamente 3 destinazioni per la Cina, oggi con grande soddisfazione celebriamo Hainan, il 5° vettore che collega Milano alla Cina – dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA – Milano Malpensa raggiunge così 34 frequenze settimanali sulla Cina con 8 destinazioni e 5 vettori. Un portafoglio di destinazione e vettori indubbiamente importante, con una crescita della capacità del 40%. La Cina, di fatto, traina la crescita di Malpensa verso l’Asia, con una percentuale del 25%. Cresciamo in qualità con nuovi vettori, nuove destinazioni come quella introdotta oggi, e soprattutto aggiungiamo nuovi hub di connettività, hub intercontinentali che garantiscono il miglior servizio per le reti capillari che questi network possono offrire. Il sistema Milano sta crescendo e raggiungiamo per questa estate con 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità sul lungo raggio le aspettiamo per il 2025”.

