BERGAMO (ITALPRESS) – Atalanta-Fiorentina non si giocherà. La gara in programma oggi al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 18.00 è stata rinviata a data da destinarsi: malore per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone un paio d’ore prima della sfida nell’albergo dove alloggiava la squadra. Il dirigente viola è stato ricoverato d’urgenza all’Ospedale San Raffaele di Milano.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]