Si è mai desiderato un’intera isola in mezzo all’Oceano Indiano tutta per sé? L’idea di un resort tropicale alle Maldive, letteralmente isolato, a parte i propri cari, regala un grande senso di tranquillità in questi tempi incerti.

Soneva ha recentemente annunciato un’offerta di acquisto dell’isola a tempo limitato, valida per soggiorni immediati e fino al 1° settembre 2020 a Soneva Fushi. L’Island Buyout Offer permette di immergersi veramente in una vacanza di lusso da naufraghi sulle orme del film Cast Away. Si può godere delle spaziose ville di Soneva, dei ristoranti gourmet e vivere esperienze indimenticabili nella massima privacy e nell’isolamento per 100.000 USD a notte al Soneva Fushi alle Maldive. Noleggiare un jet privato, radunare gli amici preferiti e scappare nella propria isola privata o resort per godere il sole, la sabbia e il mare.

Il prezzo include l’alloggio in una qualsiasi delle ville da una a nove camere da letto per tutti gli amici e la famiglia come desiderato, e non include pasti, esperienze o trasferimenti. Si possono creare itinerari totalmente su misura o inventarli man mano che si procede, a seconda del numero di esperienze da naufraghi si desidera vivere. I resort e le isole di Soneva si trasformano in paradisi personali con spiagge vuote. È possibile guardare i film preferiti al Cinema Paradiso sotto le stelle, dove ogni proiezione è privata, e tentare il palato con la cucina gourmet internazionale, mentre i ristoranti di Soneva diventano le proprie cucine personali. Ci si può concedere ogni genere di gelato, sorbetto, cioccolatini, salumi, formaggi e conserve senza preoccuparsi che qualcuno possa notare che si sta gustando l’ottavo gelato in un giorno solo.

I Resort buyouts sono perfetti per andare in vacanza con la famiglia, o per feste private con gli amici, e fare in modo che sia proprio come si desidera anche in questi tempi difficili. Ogni resort funziona come al solito, ma senza la preoccupazione che i ristoranti o le esperienze possano essere prenotati prima del proprio arrivo: sempre disponibili le piste ciclabili che attraversano la giungla dell’isola o avere in esclusiva la spiaggia o il banco di sabbia tutto per sè per un cocktail al tramonto a Soneva Fushi.

A causa dell’epidemia di COVID-19, si applicano restrizioni di viaggio per gli ospiti che arrivano alle Maldive e transitano attraverso alcuni paesi. Si consiglia di controllare regolarmente i requisiti dell’ufficio Immigrazione delle Maldive. Soneva sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione COVID-19 e ha implementato un solido piano d’azione di prevenzione e gestione per salvaguardare la salute degli ospiti durante questo periodo.

A Soneva il piano di prevenzione e protezione comprende un programma completo di sanificazione in tutti i resort e protocolli di sanificazione potenziati, procedure di quarantena e di contenimento d’emergenza, screening e un programma dettagliato di sensibilizzazione per gli ospiti.

