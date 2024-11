CATANIA (ITALPRESS) – In seguito all’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla provincia di Catania provocando ingenti danni ai cittadini e alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, UniCredit ha varato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore delle comunità colpite. E’ quanto si legge in una nota dell’Istituto di credito.

Tra le iniziative predisposte, UniCredit mette a disposizione una moratoria di 12 mesi, cioè una sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari e chirografari, per le imprese con sede legale/operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari che siano stati danneggiati dall’evento. La domanda di sospensione del pagamento delle rate dei mutui dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2024.

La Banca mette inoltre a disposizione un Prestito con tasso agevolato per i clienti privati residenti nella provincia di Catania che hanno subito danni a causa degli eventi metereologici; e il “Pacchetto nuovo credito alle imprese”, con una linea di finanziamenti chirografari/ipotecari a condizioni agevolate in favore di clienti imprese con sede legale/operativa nei comuni colpiti dal maltempo.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha dichiarato: “A conferma della vicinanza alle comunità in cui opera, UniCredit ha reso subito disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà della provincia di Catania che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza”.

Tutte le agenzie di UniCredit, fanno sapere dall’Istituto di credito, sono operative per dare informazioni sulle procedure necessarie all’ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti e per l’accesso al nuovo credito.

– foto ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).

