Malandrino “Startup in aumento, Unicredit protagonista”

PALERMO (ITALPRESS) - “Siamo sponsor di questa iniziativa dal 2015, segno evidente di quanto teniamo a questa manifestazione, perché come principale banca della Sicilia vogliamo avere un ruolo da protagonista nel promuovere e supportare i nuovi progetti imprenditoriali per favorire la creazione di nuove imprese e anche l'inclusione lavorativa dei giovani. Si tratta di realtà che possono dare un forte contributo non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista dell'innovazione. E devo dire che negli ultimi anni si registra un grande fermento, da parte dei giovani c’e un senso di autoimprenditorialità. E questo lo vediamo anche dal numero delle start-up. Nella sezione del registro delle imprese siamo arrivati a oltre 800, dieci anni fa erano 54”. Così Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit Italia, a margine della finale della StartCup Sicilia, business plan competition affiliata al Piano Nazionale dell'Innovazione e riservata alle finaliste che hanno svolto le diverse competizioni nelle principali università siciliane. xd6/vbo/gtr