ROMA 8ITALPRESS) – Grazie alle tantissime medaglie conquistate, la spedizione azzurra a Targu Mures per i Multisport World Championships ed a Besancon per la World Cup di Paratriathlon è destinata a restare nella storia dello sport italiano. Tanti e splendidi i risultati ottenuti dalle atlete e dagli atleti con il body tricolore a Targu Mures – sette ori, cinque argenti e quattro bronzi, oltre al terzo posto “senza medaglia per regolamento” della staffetta Junior – ma il medagliere azzurro è diventato ricco come non mai anche grazie alle sei medaglie; due ori, tre argenti ed un bronzo; conquistate dagli atleti Age Group, che incarnano i valori autentici di uno sport che è fatto di passione, fatica, sfida verso se stessi e desiderio di competere nel pieno rispetto di regole ed avversari. Come trascurare, poi, le due medaglie d’argento conquistate dagli azzurri a Besançon, in una disciplina come il Paratriathlon che è di straordinaria importanza per il Triathlon azzurro ed alla quale la Federazione riserva un’attenzione assoluta. Ma straordinario e assolutamente non scontato è stato anche il quarto posto ottenuto dalla staffetta italiana alle World Triathlon Championship Series di Leeds, con una prova di forza e di carattere del quartetto azzurro che può senza dubbio essere salutato con enorme soddisfazione e che fa decisamente ben sperare per il futuro. E come non rimarcare lo splendido spettacolo offerto dai Campionati Italiani Aquathlon Giovani, dal Trofeo Sviluppo Giovanissimi, dalla Coppa Italia Triathlon e dalla gara Sprint Age Group, che hanno portato a Montesilvano oltre duemila appassionati, giovani e giovanissimi ma non solo, che hanno dato vita ad una “due giorni” che ha avuto la meglio anche su condizioni climatiche non certo ideali. “Nella giornata di domenica si è conclusa, con risultati importantissimi, una settimana intensa e caratterizzata da emozioni forti – il commento del presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei – Una settimana nel corso della quale lo sport azzurro, ed il triathlon in particolare, ci hanno resi ancora una volta orgogliosi: da Leeds, Targu Mures e Besancon sono arrivati segnali importanti ed incoraggianti, frutto di quel lavoro che la Federazione sta portando avanti con convinzione e di quello spirito di squadra che tecnici ed atleti stanno sempre più facendo proprio. E poi c’è stata la gioia di vedere tanti giovanissimi, erano oltre duemila, partecipare all’evento di Montesilvano: loro sono il futuro del nostro sport e noi lavoreremo perchè possano continuare a praticarlo in sicurezza e serenità”. “I risultati ottenuti in questa settimana – le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò – sanno esprimere la cifra tecnica di un movimento proiettato verso un grande futuro, sempre più consapevole del ruolo preminente che riesce a rivestire grazie a una pianificazione chirurgica e appassionata, capace di esaltare il talento e trasformarlo in un gioco di squadra vincente. Complimenti alle nostre atlete e ai nostri atleti, a qualsiasi livello, e alla federazione guidata dal presidente Giubilei per gli obiettivi raggiunti, che sanno conferire prestigio all’intero sport italiano”.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

