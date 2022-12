MILANO (ITALPRESS) – “Vicenda San Siro? Nella candidatura la cerimonia inaugurale era a San Siro, non mi risulta ci sia in Italia un altro posto così prestigioso e capace di ospitare 80mila spettatori. A noi va bene tutto, se rimane questo San Siro è evidente che vada sistemato per una cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Siamo spettatori interessati, non spetta a noi stabilire se si farà in tempo a fare un nuovo stadio”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante l’incontro con la stampa relativo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Siamo al 14 dicembre 2022, sono passati 3 anni e 4 mesi: ho incontrato 4 governi, 4 soggetti diversi al ministero. E’ come fare una maratona, scegliete voi con quali pesi”. Il massimo dirigente dello sport italiano ha poi risposto brevemente alla domanda se ci sarà la possibilità per gli atleti russi e bielorussi di partecipare tramite le qualificazioni del continente asiatico, come ipotizzato per Parigi 2024: “Posso dire che siamo fortunati perchè arriviamo dopo (ride, ndr). Questo tipo di problematiche non sono ancora in agenda per Milano-Cortina 2026”. “Penso che non possiamo mai dimenticare quello che è successo nei due anni precedenti, abbiamo fatto tanti incontri, ma i rapporti umani e personali incidono tantissimo sul come affrontare le problematiche – ha detto ancora Malagò – In questi tre giorni abbiamo visitato la città, a partire da San Siro al Palasharp. Stiamo lavorando molto bene con chi rappresenta il territorio, stiamo andando tutti nella stessa direzione. Sappiamo benissimo quali sono le difficoltà e le problematiche, ma penso che buona parte di queste verranno risolte a breve”.

