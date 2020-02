Malago’ “Possibili novita’ per il weekend”

"Tra poco c'e' un Consiglio dei ministri dove sta andando il ministro Spadafora che perorera', o cerchera' di perorare, una certa ipotesi sulla quale non sta a me dare giudizi ma che personalmente condivido. Novita' gia' per questo weekend? Potenzialmente ci potrebbero essere". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malago', lasciando gli uffici del Governo spf/tvi/red