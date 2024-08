Malagò “Mancano 3 giorni alle gare sulla Senna, vediamo cosa succede”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - " La gara è fra tre giorni e quindi vediamo cosa succede. Non penso che il comitato organizzatore sia così poco di buon senso se non ha tutte le certezze che la gara si può svolgere. Mi rendo conto sotto un profilo tecnico che con quel tipo di corrente sicuramente è un tipo di competizione che qualcuno può dire falsata, sicuramente non quella che mette in condizione quello che normalmente succede oggi nei bacini dove si nuota nelle acque libere". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in merito alle polemiche legate all'inquinamento della Senna e sulla gara del nuoto in acque libere che si svolgerà il 9 agosto. pia/gm/gtr