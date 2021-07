ROMA (ITALPRESS) – “Sono dispiaciuto perchè in base al protocollo per le Olimpiadi, non potrò andare domenica a Wembley per vedere l’Italia agli Europei, era già tutto organizzato. Sarei andato anche a Wimbledon laddove ci fossero state notizie belle e importanti”. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Le regole in Giappone sono molto chiare, chiunque 14 giorni prima transita nei Paesi dove c’è la variante Delta deve sottoporsi alla quarantena – ha spiegato il numero uno del Coni – siccome ci saranno la sessione del Cio dove dobbiamo sostenere un intervento su Milano-Cortina, e la cerimonia inaugurale, non potrò essere al fianco degli azzurri. E’ una cosa incredibile – ha concluso – ma fa parte delle cose della vita”.

(ITALPRESS).