ROMA (ITALPRESS) – “Come Coni noi auspichiamo ci sia un ministro, ovviamente è più autorevole se ha il portafoglio. Anche perchè avremo le Olimpiadi in casa”. Ne ha parlato Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella conferenza stampa successiva alla Giunta odierna riferendosi al nuovo esecutivo. “L’incontro con Bach e Meloni? Se ne è parlato molto, è stato importante per lo sport e per il nostro Paese visto che lei ha vinto le elezioni” ha aggiunto il presidente del Comitato Olimpico. “L’esordio in Serie A di Ferrieri Caputi? Non ho visto la partita ma ho letto le pagelle, con voti molto alti. Qualcuno ha detto ‘un pò fiscalè, ma è stata bravissima. Se Trentalange e il designatore hanno fatto questa scelta sapevano che andavano su una persona di capacità sia tecnica che atletica”.

