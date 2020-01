Malago’ “Balotelli e Zaniolo? Fiducia in Mancini”

Malago’ “Balotelli e Zaniolo? Fiducia in Mancini”

"Io ho fiducia cieca in Roberto Mancini". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malago' nel corso di un un forum organizzato nella sede romana dell'Agenzia Italpress, parlando delle possibilita' di Balotelli e Zaniolo di far parte del gruppo azzurro per gli Europei. gm/vid