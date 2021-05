Maisto (Arci) “Bologna del futuro tenga insieme tradizione e contemporaneità”

La Bologna del futuro? “Deve tenere il meglio della propria tradizione e guardare alla contemporaneità. Non sono cose impossibili. Sembrano contrapposte ma non è così”. Lo dice in un’intervista all’agenzia Italpress Massimo Maisto, presidente di Arci Emilia-Romagna. cin/sat/red