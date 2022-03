MILANO (ITALPRESS) – “Milano combatte le mafie, con tutta la sua forza di città moderna, libera e democratica; il nostro Paese, la nostra Europa questo deve rappresentare, i valori della democrazia”. Così il sindaco Beppe Sala in piazza Prealpi all’iniziativa organizzata da Avviso Pubblico e Libera, insieme al Comune di Milano, con il Patrocinio di Rai e sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Oggi rinnoviamo la promessa a tenere alta la guardia: il Comune di Milano non arretrerà mai in questo impegno alla lotta alla mafia. E se tutto quello che già facciamo non bastasse, faremo di più” ha aggiunto Sala, continuando: “Tra Pnrr e Olimpiadi abbiamo un grande flusso di denaro, quindi bisogna stare attenti. Stiamo verificando se tutte le misure che abbiamo messo in campo sono sufficienti o meno: dobbiamo lavorare con le aziende sane, lavorare e valorizzare quelle sane ed isolare quelle che non lo sono. La città è pronta a raccogliere la sfida, la mafia può essere sconfitta” ha concluso il sindaco.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com