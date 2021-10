PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Palermo hanno sequestrato

beni per un valore complessivo di circa 500 mila euro. Il

provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il sequestro è a carico di Francesco Di Marco, 37 anni, condannato in primo e secondo grado a 6 anni e mesi 6 di reclusione perchè ritenuto responsabile di aver fatto parte della famiglia mafiosa di Palermo – Santa Maria di Gesù.

Secondo le indagini patrimoniali, coordinate dal Procuratore Aggiunto Marzia Sabella, i beni nella disponibilità di Francesco Di Marco sarebbero in realtà il frutto delle sue attività illecite. Il sequestro ha riguardato una impresa individuale con sede a Palermo, con attività di lavorazione marmi, comprensiva dei beni aziendali; appezzamento di un terreno agricolo a Palermo e cinque rapporti bancari.

(ITALPRESS).