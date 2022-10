Madre Terra – Una campagna contro l’agropirateria

Difesa del made in Italy e lotta all'agropirateria sono al centro della campagna #NoFakeFood. Gli italiani chiedono una certificazione che garantisca l’origine dei prodotti agroalimentari made in Italy all’estero, come emerge da un'indagine di Fondazione UniVerde e Noto Sondaggi, in collaborazione con ITA0039 – 100% Italian Taste Certification by Asacert. mgg/gsl