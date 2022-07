Madre Terra – Stop ai vecchi inceneritori

La puntata di Madre Terra è dedicata all'economia circolare, con un focus sui rifiuti. Per Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, "il vero tema è il recupero totale di materia come chiede l'UE e non discariche e inceneritori". L'esempio di Tivoli zero waste. sat/