Madre Terra – Rivoluzione EcoDigital per la libertà energetica

ROMA (ITALPRESS) - Rete EcoDigital, insieme a Fondazione Homo Ex Machina, con il patrocinio della Fondazione UniVerde e con la Media partnership di Radio Radicale e TeleAmbiente, rilancia a Roma il nuovo incontro nazionale “La rivoluzione EcoDigital. Libertà energetica e giustizia climatica” presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia, 29), martedì 28 novembre, ore 15:30, in diretta su Radio Radicale. mgg/gsl