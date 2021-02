Madre Terra – La transizione ecologica non può attendere

Madre Terra – La transizione ecologica non può attendere

"La transizione ecologica è il futuro su cui investire i fondi Next Generation Eu e creare l'Alleanza per la Terra. L'allarme clima è ancora sottovalutato e l'emergenza sanitaria rischia di allontanare l'urgenza di azioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde nella nuova puntata di Madre Terra. vbo/r