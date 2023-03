Madre Terra – La cooperazione fondamentale contro la crisi idrica

Il 22 marzo, in occasione del World Water Day, si apre la Conferenza Mondiale sull'Acqua delle Nazioni Unite, il primo grande incontro atteso da quasi cinquant'anni. Sarà presentato a New York il Rapporto WWAP 2023, la cui traduzione ufficiale in italiano è curata da Fondazione UniVerde e ISPA. mgg/gsl