Madre Terra – Festa della Pace e difesa delle tradizioni a Pasqua

"Pasqua per tradizione è la Festa della Pace ed è questo che serve oggi in un momento drammatico di guerra nel cuore dell'Europa". Lo afferma il presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro Scanio. "Dobbiamo ricordarci anche di difendere la grande tradizione familiare - aggiunge - un turismo culturale ed enogastronomico: un grande tema per la Pasqua di quest'anno è la Cucina italiana candidata a Patrimonio dell'Umanità". mgg/gtr