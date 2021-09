Made in Italy, nel 2021 export +11,3% come pre-covid

L’export riprende a crescere e nel 2021 torna ai livelli pre-pandemia. Lo certifica Sace nel suo rapporto “Ritorno al Futuro”. Le vendite di beni Made in Italy raggiungeranno quota 482 miliardi, in crescita dell'11,3%, per poi continuare ad aumentare del 5,4% nel 2022 e assestarsi su una crescita del 4%, in media, nel biennio successivo. Un ritmo che consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550 miliardi di esportazioni di beni. abr/mrv/red