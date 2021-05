Made in Italy, manager a sostegno dell’export

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, vuole rendere l'Italia un hub per gli investimenti esteri. Ne ha parlato nel corso della web conference "Il manager del futuro - La leva dell'export per il rilancio del Made in Italy". Una linea d'azione che trova il sostegno di Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager. abr/trg