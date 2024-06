Made in Italy in primo piano al Summer Fancy Food Show di...

Made in Italy in primo piano al Summer Fancy Food Show di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - New York torna a ospitare il più grande evento commerciale del Nord America dedicato alle specialità alimentari, e che molti addetti ai lavori ritengono l'Olimpo dei saloni del food a livello mondiale. È la 68^ edizione del Summer Fancy Food Show. Protagoniste come ormai da tanti anni le eccellenze italiane, che prendono vita nel tradizionale "Italian Pavilion". sat/gtr