ROMA (ITALPRESS) – “RTL 102.5 Power hits estate”, l’unico grande evento di musica live, prodotto da RTL 102.5, ha incoronato ‘Ma stasera’ di Marco Mengoni come tormentone dell’estate 2021, dopo aver dominato la classifica di “RTL 102.5 Power hits estate” per nove settimane consecutive. “Questo riconoscimento unisce due elementi importantissimi per la musica: la radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso. Ed è bellissimo riceverlo qui all’Arena di Verona, che è un luogo simbolo della musica, e davanti a questo pubblico che è il cuore di questo riconoscimento, e dopo aver cantato con la mia band in questa serata unica – ha dichiarato Marco Mengoni – Grazie alla famiglia di RTL 102.5 che da subito ha accolto con entusiasmo la canzone e a tutti voi che avete scelto Ma stasera come colonna sonora di questa estate e ancora la portate con voi”. Cantautore amatissimo con 58 dischi di platino, tour da tutto esaurito, 650 milioni di visualizzazioni per i suoi video e riconoscimenti internazionali, Marco Mengoni è tornato con il successo di Ma stasera (certificato disco di Platino), brano dalle sonorità disco funk che ha segnato la nostra estate e con cui ha annunciato i suoi primi live negli stadi nell’estate 2022 (19 giugno 2022 – Stadio San Siro di Milano e 22 giugno 2022 – Stadio Olimpico di Roma). Questi tutti i vincitori della serata nelle diverse categorie: “RTL 102.5 Power hits estate” Marco mengoni – “Ma stasera”; Premio Siae Colapesce e dimartino – “Musica leggerissima”. Premio Fimi Fedez, Achille Lauro ft. Orietta Berti – “Mille”. Premio Pmi Bob Sinclar ft. Molly Hammar – “We could be dancing”. Premio Power history; Duran Duran; Carmen Consol; Ornella Vanoni. Premio Pwer hits top album Sfera ebbasta – “Famoso”. Premio Power hits platino Ligabue. La serata è stata presentata nella prima parte da Angelo Baiguini, Federica Gentile e straordinariamente da Massimo Giletti e, nella seconda parte dedicata alla gara, da Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

(ITALPRESS).