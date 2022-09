M5s, Fico “Faremo l’impossibile per difendere le nostre conquiste”

"Faremo l’impossibile per difendere quello che abbiamo conquistato con fatica in questi anni”. Lo dice il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a margine della conferenza stampa convocata dal Movimento 5 Stelle a Napoli per commentare i risultati elettorali. xc9/pc/gsl