“Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Questo il quesito al quale sono chiamati a rispondere gli iscritti al M5S. Si voterà sulla piattaforma Rousseau dalle ore 10 alle ore 18 di oggi. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto.

Non mancano comunque le polemiche: in una nota congiunta 12 parlamentari del MoVimento, i deputati Pino Cabras, Andrea Colletti, Jessica Costanzo, Paolo Giuliodori, Alvise Maniero e Leda Volpi e i senatori Rosa Silvana Abate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado, Mattia Crucioli, Bianca Laura Granato ed Elio Lannutti, sottolineano come il voto ” è stato indetto senza che nulla di certo si sappia né sull’accozzaglia di partiti che voteranno la fiducia, né su ciò che tale eterogenea maggioranza intende realizzare”. Inoltre, secondo i parlamentari pentastellati, il rinvio del voto che si doveva tenere ieri era “un mero pretesto per posticiparlo ad un momento maggiormente propizio per condizionarne l’esito. Fatto ancor più grave, il quesito su cui votare, pubblicato oggi, è stato formulato in maniera suggestiva e manipolatoria, lasciando intendere che solo con la partecipazione del M5S al governo si potranno difendere i provvedimenti adottati dal precedente governo e dalla precedente maggioranza. Tutto ciò getta dubbi sull’utilizzo imparziale dello strumento di democrazia diretta da parte dei vertici del MoVimento. Per tali motivi, riteniamo che la votazione indetta con le predette modalità sia tendenziosa e palesemente volta a inibire il voto contrario alla partecipazione del M5S al Governo Draghi”.

(ITALPRESS).