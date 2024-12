ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina nell’Aula magna del Rettorato dell’Università La Sapienza, in occasione della Celebrazione dei 40 anni del Dottorato di ricerca in Sapienza e in Italia, è stato conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in Scienze della Terra ad Alberto Angela, per il grande impatto delle sue attività di divulgazione scientifica e storica in Italia e nel mondo. In apertura, l’intervento musicale dell’orchestra MuSaJazz e la proiezione di un video celebrativo dei 40 anni dal 1° ciclo di dottorato alla Sapienza. A seguire la prolusione della Rettrice Antonella Polimeni, a cui ha fatto seguito l’allocuzione del Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Riccardo Faccini e l’elogio del direttore del Museo universitario di Scienze della Terra (Must) Raffaele Sardella. Alberto Angela ha tenuto la Lectio doctoralis dal titolo “Clima: la sfida da vincere per le prossime generazioni”.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma