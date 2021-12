L’Università di Palermo investe in ricerca, edilizia e didattica

Ricerca, didattica, assunzioni ed edilizia. Queste le macro aree in cui l'Università di Palermo ha intenzione di investire per un ulteriore rilancio dell'Ateneo che punta ad attirare nuovi studenti e rispondere alle esigenze degli iscritti. Il rettore Massimo Midiri ha presentato in conferenza stampa le novità del bilancio 2022. mra/abr/gtr/