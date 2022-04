L’Università di Milano-Bicocca è tra le “Top Universities” a livello mondiale in tre macroaree tematiche della QS World University Rankings by Subject stilata da Quacquarelli Symonds: “Natural sciences”, “Social Sciences & Management” e “Life Sciences & Medicine”. L’ateneo milanese è anche tra le prime cinque a livello nazionale per cinque aree scientifico-disciplinari: “Sociologia” e “Scienze della terra e del mare” (terzo posto), “Geologia” (4°), “Psicologia” e “Linguistica” (5°). Si conferma inoltre la qualità della ricerca dell’ateneo in tutti i subject, con le citazioni che superano un punteggio di 90 in diverse discipline. In particolare, spiccano Medicina (92.6), Scienze della terra e del mare (92), Geologia (91.4), Fisica e Astronomia (90.3). Per compilare la classifica sono stati valutati 1.543 Atenei in tutto il mondo e sono stati analizzati oltre 96 milioni di citazioni in quasi 15 milioni di articoli scientifici. (ITALPRESS).

