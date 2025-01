ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’Assemblea nazionale di ieri, che ha visto il rinnovo del Consiglio della Fis per il quadriennio 2025-2028 con l’elezione a presidente federale di Luigi Mazzone, la scherma italiana si prepara a un lungo weekend di gare internazionali che proporrà la tappa di Coppa del Mondo di sciabola a Plovdiv e il Grand Prix di spada a Doha. Saranno 48, in tutto, gli azzurri impegnati nel prossimo fine settimana: spiccano i rientri eccellenti – dopo le rispettive medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 – dello sciabolatore Luigi Samele in Bulgaria e delle spadiste Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio in Qatar. Quattro giorni di assalti a Plovdiv per la Coppa del Mondo di sciabola: apertura con le fasi a gironi e i tabelloni preliminari prima per le donne, giovedì 23 gennaio, e poi per gli uomini, venerdì 24, mentre sabato 25 si vivrà il clou di entrambe le gare individuali che porteranno all’assegnazione delle medaglie; chiusura domenica 26 gennaio con le due prove a squadre. Nell’individuale femminile in pedana le sciabolatrici Michela Battiston, reduce dallo splendido secondo posto nel Grand Prix di Tunisi, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Manuela Spica, Mariella Viale, Gaia Karola Carafa, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti e Rebecca Gargano. Nella sciabola maschile, invece, torna il bronzo di Parigi – quattro volte medagliato olimpico – Luigi Samele che prenderà parte alla competizione individuale insieme a Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Giacomo Mignuzzi, Matteo Neri, Pietro Torre, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Lorenzo Ottaviani e Mattia Rea. Per quanto riguarda le prove a squadre, al femminile l’Italia si schiererà con Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Manuela Spica e Mariella Viale; nella gara maschile prescelto il team composto da Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. La spedizione azzurra sulle pedane bulgare sarà guidata dal ct Nicola Zanotti. Sarà il Grand Prix di Doha, invece, ad aprire il 2025 internazionale della spada. Nella capitale del Qatar, come in tutte le tappe del circuito d’èlite GP FIE, andranno in scena le soltanto gare individuali a punteggio maggiorato e il calendario si dipanerà in due giornate iniziali dedicate a gironi e turni preliminari, venerdì 24 gennaio per la prova femminile e sabato 25 per quella maschile, mentre domenica 26 si disputeranno i tabelloni principali delle due competizioni fino al verdetto dei podi. Tra le spadiste del ct Dario Chiadò, grande ritorno per le campionesse di Parigi: Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio rientreranno in gara affiancando l’altra compagna di medaglia d’oro olimpica Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Nella prova maschile, invece, gli azzurri in pedana saranno Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Fabrizio Cuomo, Nicolò Del Contrasto, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini ed Enrico Piatti.

