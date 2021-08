SAN MARINO (ITALPRESS) – Lunedì 23 agosto alle 21.30, presso l’area antistante il Multieventi Sport Domus di San Marino (Via Rancaglia, Serravalle) si terranno le celebrazioni per le medaglie vinte dagli atleti sammarinesi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Sarà l’occasione per festeggiare la medaglia d’argento della coppia formata da Alessandra Perilli e Gian Marco Berti nel trap mixed team, la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli nel trap femminile e quella di Myles Amine Mularoni nella lotta libera. Parteciperanno all’evento tutti gli atleti, i tecnici e i dirigenti della spedizione olimpica di Tokyo 2020.

L’evento è organizzato dalla Segreteria di Stato per lo Sport e dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e prevede il coinvolgimento di tutte le autorità istituzionali e sportive sammarinesi per un appuntamento che si preannuncia storico. La serata permetterà a tutti di rivivere le emozioni dei successi ottenuti, attraverso un racconto fatto di immagini, interviste e confronto con i protagonisti. Condurrà l’evento Palmiro Faetanini, interverranno gli artisti di San Marino United Artists e Mr.LoryG Dj.

Nel pomeriggio di lunedì gli atleti saranno ricevuti dal Segretario di Stato per il Lavoro, l’Informazione e lo Sport Teodoro Lonfernini e in seguito si recheranno in udienza dai Capitani Reggenti per poi spostarsi, con partenza alle 21 dal Centro Storico, verso Serravalle.

