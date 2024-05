L’UE e l’Australia firmano un partenariato sui minerali

ROMA (ITALPRESS) - L'Unione europea e l'Australia hanno firmato un memorandum d'intesa per un partenariato bilaterale finalizzato alla cooperazione in materia di minerali critici e strategici sostenibili. Il protocollo è stato siglato a nome dell'UE dal vicepresidente esecutivo e commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis e dal commissario per il Mercato interno Thierry Breton. I firmatari dell'Australia sono stati la ministra australiana delle Risorse e il ministro australiano del Nord e il ministro del Commercio e del turismo Don Farrell. fsc/gsl