ROMA (ITALPRESS) – “Credo che indubbiamente la crisi di governo abbia spiazzato tutti, anche noi dell’opposizione, perchè è stata inaspettata e credo che sia stata in qualche modo un po’ voluta anche da Draghi proprio perchè andiamo incontro alla legge di bilancio. Noi siamo assolutamente pronti, abbiamo fatto opposizione per 4 anni e con il programma siamo molto avanti, certamente sarà una legge di bilancio complessa ed estremamente difficile, dovrà essere fatta in tempi molto brevi, però noi abbiamo le idee molto chiare”. Così Ylenja Lucaselli, deputata FdI, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress. “Un vero effetto economico Draghi io non l’ho visto e credo che non l’abbiano visto neanche gli italiani, indubbiamente è un personaggio estremamente autorevole ma il tema è quello che si mette a terra e quanto si riesce a fare. Dal punto di vista economico – ha proseguito – sono convinta che l’Italia non ha avuto alcun vantaggio ad avere Draghi perchè il debito è cresciuto, i livelli di disoccupazione anche e la crescita di cui tutti parlano non c’è. Sui problemi che oggi hanno gli italiani non c’è stata alcuna risposta e ieri da Draghi mi sarei aspettata alcune risposte, come ad esempio sull’energia”.

Commentando il post di Chiara Ferragni che ha rilanciato un articolo di The Vision dove si sostiene l’impossibilità di abortire nelle Marche, regione governata da Fratelli d’Italia, Lucaselli ha sottolineato che “non ci sono indicazioni di partito perchè noi siamo chiarissimi su questo, noi siamo con la 194, serve però la sua applicazione completa che prevede il diritto ma anche il dovere dello Stato di garantire la possibilità di portare avanti la gravidanza per chi vuole farlo ma non può. Se si tratta di una scelta consapevole e personale della donna è giusto che vada avanti su quella strada, il tema si pone quando non è così ma diventa una scelta dettata dalla necessità. I consultori ci sono e lavorano abbastanza bene ma non basta fare una chiacchierata con una donna perchè non si risponde così a tute le esigenze, è necessario organizzare un sistema di sostegno vero per tutte quelle donne che vorrebbero portare avanti la gravidanza”. La deputata uscente di Fratelli d’Italia è poi tornata sulla polemica che ha coinvolto Giorgia Meloni dopo aver postato sui social il video di uno stupro avvenuto a Piacenza.

“Io mi chiedo perchè non è stata fatta la stessa polemica quando è stato pubblicato il video dell’ambulante ucciso dall’italiano, l’atrocità è stata la stessa, inoltre il video postato dalla Meloni era già andato su tutte le testate giornalistiche. Il problema è all’origine e se lo poniamo per questo video dobbiamo farlo per tutto ciò che c’è nella rete, però – ha sottolineato – oggi investe solo la Meloni perchè il Pd ne ha fatto campagna elettorale. La legge” sullo stalking “va sicuramente rivista perchè è obsoleta, troppe volte le donne quando denunciano vengono ancora sottovalutate ed è un gravissimo problema, inoltre non ci sono strumenti veri per poter davvero intervenire, contemporaneamente c’è la necessità di avere una velocizzazione delle procedure”. Infine l’economia. “Io faccio campagna elettorale” in Emilia Romagna, “un territorio che come primo problema pone il tema dei costi dell’energia perchè il tessuto produttivo è molto importante e forte, in secondo luogo quello dell’aumento degli stipendi perchè oggi con l’inflazione che abbiamo le famiglie che prima arrivavano a fine mese iniziano ad avere grandi preoccupazioni”, ha concluso.

