ROMA (ITALPRESS) – Lowrance ha annunciato la nuova, importante partnership stretta con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con cui il marchio diventa fornitore/partner ufficiale di Fipsas, con particolare attenzione ai Campionati italiani di pesca sportiva su barca delle diverse specialità.

L’affiliazione alla Federazione per Lowrance nasce dalla forte volontà di assumere un ruolo “istituzionale” per poter essere portavoce autorevole e veicolare il messaggio dell’assoluto “rispetto delle regole” nelle gare di pesca, ma anche durante le uscite amatoriali, valore fondamentale per Fipsas così come per il brand dell’elettronica marina. Da oltre 60 anni Lowrance si avvale di tecnologie all’avanguardia per offrire strumenti di navigazione sempre più fondamentali per i pescatori appassionati e i professionisti di tutte le specialità. Per questo il marchio diventa partner ideale della Fipsas che da più di 80 anni promuove la pesca sportiva dilettantistica e gestisce le attività agonistiche e a carattere promozionale della pesca di superficie, attività subacquee e nuoto pinnato. Lowrance, grazie al suo ruolo di partner ufficiale, dedicherà e riserverà una condizione di sconto sui prodotti Lowrance riservata alla Fipsas alle sue affiliate e agli oltre 200.000 tesserati. Lo sconto sarà del 10% e sarà elargito direttamente da Navico Italia al rivenditore concessionario Lowrance sul quale verrà appoggiata la vendita. Così Roberto Sesenna, Country Manager Navico Italia: “Abbiamo accolto questa partnership con grande entusiasmo. Essere al fianco della Federazione di riferimento in Italia nel mondo fishing è per noi il miglior modo di essere vicini ai tanti appassionati e ai professionisti di pesca che da sempre accompagnano da vicino lo sviluppo dei nostri prodotti, creati su misura per le esigenze di chi esce in barca ogni giorno”. Ugo Claudio Matteoli, presidente Fipsas, tiene a sua volta a sottolineare: “Siamo veramente felici ed orgogliosi di aver finalmente concluso questo accordo con Navico riguardante i prodotti Lowrance, accordo che siamo sicuri renderà entusiasti tutti i nostri tesserati per i vantaggi che potranno ricavarne e che ci consentirà di intraprendere un cammino a fianco di un’azienda leader a livello mondiale per quanto riguarda l’elettronica marittima particolarmente importante per tutti coloro che praticano la pesca da barca sia in mare in acque dolci”.

(ITALPRESS).