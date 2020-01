LOTTERIA ITALIA, SICILIA A BOCCA ASCIUTTA

La Lotteria Italia lascia a bocca asciutta la Sicilia, che deve accontentarsi solo di otto premi di Terza Categoria da 20 mila euro ciascuno. Ecco i biglietti estratti: A 071348 Palermo; F 495040 Palermo; F 064531 Acireale, in provincia di Catania; F 152242 Catania; E 464056 Palermo; N 050334 Palermo; Q 207348 Cefalu’, in provincia di Palermo; I 332806 Sperlinga, in provincia di Enna.

