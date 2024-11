Lotta alla criminalità organizzata, all’Onu un’iniziativa italiana

NEW YORK (ITALPRESS) - Il 15 novembre 2024, alle Nazioni Unite si celebra la prima Giornata internazionale per la prevenzione e la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata transnazionale, istituita dalla risoluzione 78/267 dell’Assemblea Generale. Una iniziativa che evidenzia "l’urgente necessità di solidarietà globale per contrastare la crescente minaccia della criminalità organizzata, che mina la pace, la sicurezza e il progresso verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile". A Palazzo di Vetro è stata inaugurata una mostra sulla lotta alla mafia condotta dai magistrati siciliani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'ambasciatore Maurizio Massari spiega i motivi e i contenuti dell'iniziativa: "Falcone e Borsellino - ha detto all'Italpress - sono stati un esempio. Abbiamo coniato il 'metodo Falcone' proprio per tracciare i flussi finanziari, il 'follow the money' per combattere il crimine organizzato. L'Italia è protagonista nella lotta al fenomeno. La Convenzione di Palermo rimane lo strumento principale e ormai l'intera comunità internazionale vi aderisce, con 192 stati su 193". xo9/abr/gsl (Video di Stefano Vaccara)